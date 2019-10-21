Американец проехал полстраны ради встречи с несовершеннолетней. Теперь ему светит пожизненное

Дженкинс познакомился в Сети с несовершеннолетней девушкой. 14-летняя Кайли 1 октября ответила на сообщение мужчины, добавила его в друзья. Затем новый приятель попросил ее прислать фотографии, где она запечатлена в обнаженном виде. Томми Ли Дженкинс потратил много часов, чтобы уговорить подростка приехать к нему в Индиану. Узнав об отказе, он выслал собеседнице откровенный снимок, указав, что «мечтает иметь 500 детей». Томми сообщил, что сам приедет к своей новой возлюбленной в Висконсин.

Мужчина даже не представлял, что аккаунт 14-летней Кайли был зарегистрирован полицейскими. Они активно общались с ним, а потом отследили его перемещение. Большую часть своего пути мужчина проделал пешком. Иногда он использовал автобусы или просил его подвезти случайных водителей. В результате от своего дома в Индиане он отдалился на 564 километра и прибыл в городок Нина, расположенный в штате Висконсин.

«Свидание» было по-настоящему жарким. Вместо Кайли Томми повстречался с шерифом коруга Виннебаго. Естественно, мужчина был тут же арестован. 32-летний Томми Ли Дженкинс был обвинен в использовании компьютера для убеждения, понуждения и побуждения детей к участию в незаконной сексуальной связи. Теперь ему грозит как минимум 10 лет тюремного заключения. Максимальное наказание по данной статье в США — пожизненный срок.

Ранее Дженкинс уже был судим. За четыре случая издевательства над несовершеннолетними в 2012 году его приговорили к четырем годам условного срока.