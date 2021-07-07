Американец продержал садовую мотыгу на голове 156 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса

Американец Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, продержав на голове садовую мотыгу в течение двух часов 36 минут и шести секунд. Уроженец штата Айдахо является неоднократным рекордсменом книги Гиннесса. Об этом сообщило UPI.

Мужчина рассказал, что ранее уже попадал в книгу рекордов за удержание мотыги на голове. Однако не так давно его рекорд был побит. Раш решил вернуть свой титул, передал «Мир 24».

Рекордсмен заявил, что для совершения подобного рекорда важна как умственная, так и физическая подготовка. Мужчина трижды менял свое положение в процессе совершения рекорда. Вес мотыги составил два фунта и три унции (почти один килограмм).