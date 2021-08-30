Американец приехал в McDonald’s с коровой на заднем сиденье машины

Мужчина в США приехал в McDonald’s с коровой на заднем сиденье автомобиля. Кадры, сделанные очевидцем, разлетелись по Сети, написало ИА Nation News со ссылкой на Fox News.

Животное в машине выглядело спокойным и невозмутимым. Ситуация произошла в штате Висконсин, в котором находится большое количество фермерских хозяйств.

«Скажи мне, что ты живешь в Висконсине, не говоря, что ты живешь в Висконсине», — пошутила женщина, опубликовавшая видео.

Кадры вызвали большой отклик среди пользователей интернета. Больше всего комментаторов интересовало, как корова умудрилась поместиться в маленькой машине.