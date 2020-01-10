Американец превратил себя и девушку в диснеевских мультяшек ради предложения. Видео

Житель Нью-Йорка Ли Лочлер решил сделать необычное предложение своей возлюбленной. Он изменил сюжет легендарного мультика и сделал себя и возлюбленную его главными героями. Видео с реакцией девушки появилось в Сети.

Лочлер — профессиональный режиссер. Он занимается производством короткометражек и рекламных роликов. Молодой человек решил воспользоваться своими навыками, чтобы удивить возлюбленную — Стхути Дэвид. Он потратил полгода на создание новой версии ее любимого мультфильма «Спящая красавица».

Перед Новым годом, 30 декабря, Ли позвал девушку в кинотеатр в Бруклине на этот мультфильм. Все шло как обычно, но в какой-то момент вместо традиционных принца Филиппа и принцессы Авроры появляются мультипликационные версии Лочлер и Дэвид. Новый принц подходит к спящей девушке, целует ее, а потом протягивает кольцо. После это он бросает коробочку с украшением в зал, и она оказывается в руках Лочлер.

«Не каждый день я делаю предложение своей возлюбленной, поэтому я не буду спешить. Я люблю тебя всем сердцем, желудочками, предсердиями и клапанами… Она кардиолог! Согласна ли ты жить долго и счастливо со мной?» — задал главный вопрос Ли Стхути.

Пораженная и растрогавшаяся девушка ответила своему парню согласием. После этого на экране появляются финальные сцены «Спящей красавицы», а люди в зале (друзья и родственники пары) начинают аплодировать.

Все происходящее снималось на камеру. В четверг, 9 января, Лочлер опубликовал готовый ролик в Сети. Всего за сутки он набрал бешеную популярность. Его посмотрели уже более одного миллиона раз.