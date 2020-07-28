Американец потратил компенсацию за СОVID-19 на спортивную машину

Американский бизнесмен купил спортивную машину Lamborghini на деньги, выделенные государством на помощь предприятиям, которые пострадали от пандемии коронавируса. Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы за финансовое мошенничество.

Банк выделил американцу 3,9 миллиона долларов, которые он мог потратить на зарплаты своих сотрудников. В таком случае бизнесмену не пришлось бы возвращать эти деньги кредитной организации, сообщает NBC News. Но житель Майями решил схитрить и растратить деньги на свои нужды и желания.

Так у него появилась новая спортивная машина за 318 тысяч долларов. Однако это не понравилось Федеральной прокуратуре, которая предъявила мужчине обвинения в банковском мошенничестве. Машину и деньги американца конфисковали, а его самого теперь могут посадить в тюрьму на 30 лет и заставить оплатить штраф в размере до миллиона долларов.

Ранее стало известно, что мошенники научились распространять вредоносные программы под видом сериалов стримингового сервиса Netflix. На компьютеры пользователей под видом фильмов могут попасть вирусы, блокирующие или удаляющие данные на устройстве.