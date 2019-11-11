Американец потерял 273 килограмма

По информации издания, молодому человеку диагностировали ожирение в тяжелой форме. Он весил 363 килограммов. После экстренной госпитализации медики рассказали Хаузеру, что с таким весом он сможет прожить лишь полгода.

Пациент решил серьезно заняться своим здоровьем. За три года ему удалось потерять 273 килограмма, благодаря строгому рациону питания и ежедневным двухчасовым тренировкам. В работе над собой Хаузер избавился не только от лишнего веса, но и от депрессии.