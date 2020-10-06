Американец попросил $6 млн для выдуманных компаний из «Игры престолов»

Тридцативосьмилетний Тристан Бишоп Пэн обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве и участии в незаконных денежных операциях.

Пэн подал заявки на льготные кредиты в рамках поддержки экономики в период пандемии. По этой программе ссуды можно использовать для выплаты зарплаты сотрудникам, аренды, процентов по другим кредитам и коммунальных услуг. В дальнейшем кредит могут частично или полностью списать. Для этого на предприятии должны сохраниться рабочие места и заработная плата.

Всего Пэн подал 14 заявок на общую сумму 6,1 миллиона долларов и получил более 1,7 миллиона после одобрения двух из них.

Американец брал кредиты на компании White Walker («Белый ходок» — так называли ходячих мертвецов в сериале «Игра престолов»), Khaleesi («Кхалиси» — социальный статус одной из главных героинь сериала Дейенерис Таргариен) и The Night’s Watch («Ночной дозор» — охранники северной границы Семи королевств).