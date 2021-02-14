Американец попробовал советскую пепси-колу, которую хранил с 1980-х

Житель США нашел в спальне своего отца закрытую бутылку пепси-колы из СССР. Он решил попробовать находку — ничего хорошего из этого не вышло.

Мужчина опубликовал фото своей находки на Reddit. Этикетка на бутылке с газировкой выцвела, но на ней можно рассмотреть цену — 31 копейка без учета стоимости тары. Также на ней сохранилась пометка, что напиток изготовлен «в СССР из концентрата и по технологии компании „Пепсико“».

Источник фото: Reddit

Автор поста рассказал, что в те годы его отец работал на компанию «Пепси». Видимо, он решил сохранить бутылку на память, оставив ее в своей спальне. Мужчина, который обнаружил в комнате папы необычную находку, решил рискнуть и попробовать советскую газировку 40-летней давности. Ничего хорошего из этого не вышло.

«На вкус как сталь и плутоний», — отметил американец. Он уточнил, что теперь переживает за свой желудок, потому что непонятно, как он отреагирует на продукт с настолько давно истекшим сроком годности.

«Ожидаю Карибский кризис», — написал безрассудный американец.