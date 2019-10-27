  • Американец пообещал 20 тысяч долларов тому, кто пройдет его жуткий квест

    27 октября 2019, 04:03

    Кирилл Фролов

    Американец Расс Маккейми объявил награду в 20 тысяч долларов победителю экстремального квеста, посвященного потусторонним силам. Чтобы получить деньги, нужно пройти все задания, не нарушая правил, сообщил MovieWeb.
    Американец пообещал 20 тысяч долларов тому, кто пройдет его жуткий квест

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    Квест проходит в «Призрачном поместье», расположенном в штате Теннесси. На то, чтобы выполнить все задания, может потребоваться до 10 часов.

    Участникам встретятся пауки, приведения, монстры, выглядящие предельно реалистично. Квест можно пройти одному или в паре с другим участником.

    Все желающие получить награду должны быть старше 21 года. Также от них требуется справка от психиатра и нарколога. Перед прохождением заданий нужно пройти видеотестирование и подписать договор объемом 40 страниц.

    Во время квеста нельзя сквернословить, прикасаться к реквизиту или актерам, а также бегать и прятаться. При нарушении правил участник лишается шанса получить деньги.

    Плата за участие в шоу — это мешок с собачьей едой для пяти питомцев, которых держит Маккейми, отметил Nation-news.

    31 октября по всему миру отмечают Хеллоуин. С особенным размахом это происходит в США. Маскарад нечисти традиционно устраивают и в Белом доме. 28 октября по случаю праздника там примут детей военнослужащих и местных школьников.