Американец пообещал 20 тысяч долларов тому, кто пройдет его жуткий квест

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Квест проходит в «Призрачном поместье», расположенном в штате Теннесси. На то, чтобы выполнить все задания, может потребоваться до 10 часов.

Участникам встретятся пауки, приведения, монстры, выглядящие предельно реалистично. Квест можно пройти одному или в паре с другим участником.

Все желающие получить награду должны быть старше 21 года. Также от них требуется справка от психиатра и нарколога. Перед прохождением заданий нужно пройти видеотестирование и подписать договор объемом 40 страниц.

Во время квеста нельзя сквернословить, прикасаться к реквизиту или актерам, а также бегать и прятаться. При нарушении правил участник лишается шанса получить деньги.

Плата за участие в шоу — это мешок с собачьей едой для пяти питомцев, которых держит Маккейми, отметил Nation-news.

31 октября по всему миру отмечают Хеллоуин. С особенным размахом это происходит в США. Маскарад нечисти традиционно устраивают и в Белом доме. 28 октября по случаю праздника там примут детей военнослужащих и местных школьников.