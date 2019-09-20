Американец покончил с собой в главном офисе Facebook

Мужчина решил свести счеты с жизнью в главном офисе компании Facebook в Менло-Парк (штат Калифорния). Его мотивы неизвестны.

В полицию 19 сентября в 11:30 по местному времени (21:30 по мск) поступило сообщение о том, что в офисе Fасеbооk найден мужчина без сознания. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Медики пытались реанимировать человека, но не смогли ему помочь, и он скончался.

Полицейские департамент Менло-Парка провел предварительное расследование. Оно подтвердило, что речь идет о самоубийстве. Личность покончившего с собой не разглашается.

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Компанию Facebook в 2004 году основал программист Марк Цукерберг и три его сокурсника. В то время они учились в Гарвардском университете.

Штаб-квартира и головной офис Fасеbоk с 2015 года располагаются в Менло-Парке. Это место находится рядом с городами Сан-Хосе и Сан-Франциско. В офисе работают около 2800 сотрудников.

Faceboook остается одной из крупнейших соцсетей в мире. По последним данным, ее ежемесячная аудитория составляет 2,4 миллиарда человек.