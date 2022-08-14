Американец покончил с собой рядом с Капитолием в Вашингтоне

Утром 14 августа на перекрестке у Капитолия в Вашингтоне машина протаранила ограждение. Из автомобиля вышел вооруженный мужчина. Он открыл стрельбу, после чего покончил с собой, сообщило агентство Bloomberg.

Все случилось около 11 часов по московскому времени. После наезда на ограждение машина загорелась. Мужчина выбрался наружу. К месту ДТП прибыли полицейские. Когда они начали приближаться к водителю, он достал оружие и начал стрелять в воздух.

Полиция не стала разглашать личность погибшего. Правоохранители отвергли версию о том, что он хотел напасть на американских конгрессменов, потому что большая часть законодателей находятся в отпуске.

В конце июля житель Иркутской области устроил расправу над своей бывшей женой. Он преследовал ее машину, а когда догнал, заблокировал ей выход и застрелил ее. После этого мужчина с оружием скрылся в лесополосе. Позже полицейские обнаружили его без признаков жизни. По предварительным данным, он покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.