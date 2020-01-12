Американец показал «объяснительную» и ограбил аптеку. Пользователи Сети встали на его сторону

Один из жителей Филадельфии ограбил аптеку, показав кассиру записку. В сообщении он рассказал про больного ребенка и попросил прощения. Видео с инцидентом попало в Сеть и вызвало бурные обсуждения. Как ни странно, большинство встало на защиту преступника.

О произошедшем в аптеке сообщила в полиция Филадельфии, которая опубликовала видео ограбления на YouTube. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина утром 3 января пришел в аптеку и сначала пытался что-то купить. Затем он показал провизору записку с требованием отдать все деньги из кассы. «Она гласила: „Отдайте мне все деньги. Извините, у меня больной ребенок. У вас есть 15 секунд“», — рассказали в полиции.

Сотрудник аптеки прочитал записку и сложил деньги в пакет, после чего мужчина вышел из аптеки и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

После публикации ролик разлетелся по соцсетям и собрал тысячи комментариев. Пользователей растрогала «объяснительная» грабителя и они принялись его защищать, ругая власть и ситуацию в стране.

«В испорченном мире, в котором мы живем, банкир с Уолл-стрит может украсть миллионы в считанные секунды, а другие обречены на жизнь в условиях нищеты, бездомности и лишений с момента их рождения», — негодовал один из подписчиков.

«Никогда не должно такого происходить. Тем не менее, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Никто не пострадал (кроме его ребенка, конечно). Я надеюсь, что ему это сойдет с рук. Если нет, я бы с радостью поспособствовал его защите или его семьи», — написал другой мужчина.

Кто-то отметил, что неизвестный мог украсть не деньги, а лекарства, если его ребенок болеет. Но комментаторы поспешили ответить и на это.

«Может быть он не нуждался в этих лекарствах. Он мог нуждаться в деньгах для посещения доктора или проведения процедур или операций. В любом случае это ужасно, это был его единственный вариант», — подчеркнула пользовательница.

Однако нашлись и те, кто все же осудил грабителя. Они призвали не верить незнакомцу, который просто показал записку о ребенке.

«Просто потому, что он написал записку о том, что у него больной ребенок, странно автоматически в это верить», — заключил подписчик.