Американец поджег собаку бывшей девушки после ссоры из-за денег

Американец украл щенка по кличке Дикси у бывшей возлюбленной, поджег его и выбросил в кусты на 80-й межштатной автомагистрали рядом с пригородом Солт-Лейк-Сити в Магне. Об этом сообщила Daily Mail.

Правоохранители задержали живодера. Гражданина США арестовали и отправили в тюрьму округа Туэле. Мужчине предъявили обвинение по нескольким обвинениям: кража собаки, незаконное проникновение в чужой дом, жестокое издевательство над животными.

Обвиняемый признался, что на такой поступок его подтолкнула ссора с бывшей девушкой из-за 1200 долларов.

Пса по кличке Дикси поместили в местную ветеринарную больницу. Четырехлетний рыжий хилер получил ожоги II и III степени головы, таза, живота и рта.

«Исход дела с собакой остается неопределенным. В настоящее время она находится на жидкостях и обезболивающих препаратах», — рассказали в зоослужбе.

Заявление в полицию написала бывшая возлюбленного молодого человека. Девушке показали изувеченную собаку и она признала в ней Дикси. По словам хозяйки, ее сердце разбилось, когда она увидела любимого домашнего питомца, покрытого ожогами.

«Вынести ее из чужого дома и поджечь — это бесчеловечно», — заявила она.

Позже выяснилось, что в день пропажи собаки Майкл Б. приехал домой к американке. Он спрашивал про Дикси и хотел предложить ей лакомство. Такое поведение бывшего молодого человека показалось девушке странным, но она все равно не заподозрила ничего плохого, написало ИА Nation News. Позже девушка вернулась домой, где уже не было ни бывшего возлюбленного, ни собаки.