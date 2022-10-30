Американец почти 40 лет отсидел в тюрьме США за убийство, которое не совершал | 360°

Мир 30 октября 2022, 15:32 Американец почти 40 лет отсидел в тюрьме США за убийство, которое не совершал Sky News: мужчина в США более 38 лет отсидел в тюрьме за чужое убийство Unsplash

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Невиновного мужчину, который более 38 лет отсидел в тюрьме за чужое убийство, оправдали в США. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

«То, что случилось, <…> является ужасной несправедливостью», — прокомментировал ситуацию окружной прокурор Джордж Гаскон.

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Морис Хастингс отбывал наказание за изнасилование и убийство. Но, как оказалось, эти преступления он не совершал. Мужчину приговорили к пожизненному сроку заключения в 1988 году. В праве на условно-досрочное освобождение ему отказали.

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Хастингса обвинили в жестоком убийстве женщины. Но ДНК-тест не делали. В 2021 году исследование наконец провели, и осенью 2022 года результаты сопоставили с базой. Анализ найденной во рту жертвы спермы однозначно указал на другого заключенного, который умер два года назад.

«Я молился в течение многих лет, чтобы этот день наступил», — сказал после отмены приговора Хастингс.

В Екатеринбурге, написали «Дни.ру», оправдали 50-летнего ветерана двух чеченских кампаний Владимира Громова. Бывшего заведующего реанимацией 40-й больницы обвинили в педофилии.