Американец перевез особняк 1882 года постройки на новое место. Видео

Житель Сан-Франциско перевез двухэтажный особняк, построенный в XIX веке, на новое место. Мероприятие обошлось владельцу в 400 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей).

Двухэтажный дом 1882 года постройки поместили на огромный прицеп с гидравлическим подъемником и провезли через семь кварталов до нового места, сообщило издание SFGate. Для этого владелец особняка Тим Браун договаривался с 15 различными агентствами.

На улицах, по которым ехал дом, предварительно подпилили деревья, переставили дорожные знаки, убрали провода и сдвинули парковочные места.

За переездом следили десятки людей. Перемещение дома произошло в городе впервые за последние 45 лет.

Постройку поместили рядом со зданием бывшего морга — его для этого тоже подвинули. Оба строения объединят в один жилой комплекс. Участок, на котором стоял передвинутый дом, будет также застроен. На нем появится жилой дом на 47 квартир.