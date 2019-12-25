Американец ограбил банк и разбросал деньги по улице. Так он поздравил людей с Рождеством

Житель Колорадо-Спрингс ограбил банк и раскидал деньги по улице прямо на выходе. Он прокричал, что желает всем счастливого Рождества, а потом отправился в ближайшую кофейню, чтобы дождаться полицейских.

Как сообщил телеканал KKTV со ссылкой на очевидца этого события Диона Паскаля, люди начали собирать деньги, однако никто себе ничего не забрал — доллары вернули в кассу. Грабитель — 65-летний Дэвид Оливер — 23 декабря зашел в банк, предупредил кассира, что вооружен, и потребовал наличные. Потом он набил сумку банкнотами, которые разбросал сразу, как только вышел из банка.

Задержали Оливера без каких-либо проблем. Он не оказывал сопротивления и оружия у него при себе на самом деле не было. Сержант полиции Колорадо-Спрингс Джим Джеффокат не подтвердил, что Оливер подбрасывал деньги в воздух и кричал: «Счастливого Рождества!» Информации о том, сколько денег грабитель вынес из банка, пока нет. Джеффокат заявил о пропаже «тысяч долларов».