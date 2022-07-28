Американец обвинил детский парк в Филадельфии в дискриминации

На тематический детский парк в Филадельфии, штат Пенсильвания, подали в суд за дискриминацию. Отец темнокожих девочек подал иск на 25 миллионов долларов после отказа персонажа «Улицы Сезам» пожать руку его дочерям, сообщил телеканал NBC News.

Адвокаты афроамериканца заявили о расизме и потребовали от компании SeaWorld, которой принадлежит парк, возмещение ущерба.

«Отец из Мэриленда обвиняет SeaWorld в повсеместной и ужасающей дискриминации в тематическом парке „Улица Сезам“», — отметили юристы.

Видео с инцидентом, на котором ростовая кукла игнорирует протянутые к нему руки двух темнокожих девочек, стало вирусным в интернете в июне. При этом персонаж «Улицы Сезам» пожимал руки другим детям. Кадры показали по всем центральным каналам.