Американец обнимал покупателей магазина и поздравлял с заражением COVID-19

Мужчина постоянно появляется в магазине Бостон-роуд. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный подошел к покупателю, взял какой-то предмет из его рук, а после обнял его. По словам пострадавшего, мужчина сказал ему: «Просто обнимаю тебя с коронавирусом. Теперь у тебя COVID». После этого он засмеялся и ушел.

В полицию о действиях хулигана сообщила женщина, которая ранее пережила онкологию. Она пояснила, что его действия не показались ей странными. Когда она проходила лечение, то незнакомцы подходили к ней обняться, чтобы выразить поддержку. Но слова этого хулигана ей не понравились.

Представитель полиции Райан Уолш заявил, что организатора «коронавирусных обниманий» могут обвинить в террористической угрозе по законам штата. Даже если тест покажет отрицательный анализ, его поведение сравнимо с заведомо ложным сообщением о заложенной бомбе.

Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой немедленно сообщить, если они станут свидетелями появления этого мужчины.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество смертей от коронавирусной инфекции в мире уже превысило 800 тысяч человек. Лидером по количеству летальных случаев являются США. С начала пандемии там умерли 175 429 пациентов.