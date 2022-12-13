Мир 13 декабря 2022, 03:48 Американец не стал экономить на лотерейном билете и выиграл крупную сумму Мужчина в США не стал экономить на лотерейном билете и выиграл 426 тысяч долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гражданин США Рэй Флауэрс-младший в последний момент передумал покупать дешевый лотерейный билет и выбрал тот, что подороже. В итоге счастливчик стал обладателем приза в 426 тысяч долларов (27 миллионов рублей), сообщила Daily Mirror.

Билет, который принес ему крупный выигрыш, Флауэрс-младший купил на заправочной станции. После победы американец первым делом поспешил порадовать жену. Однако она не поверила его удаче.

Реклама

«Она подумала, что это фальшивый билет», — поделился победитель.

Реклама

Затем Рэй отправился в офис организаторов лотереи. Там ему предложили выплатить весь выигрыш сразу либо по 50 тысяч долларов ежегодно. Мужчина выбрал первый вариант.

Этими деньгами Рэй планирует распорядиться разумно: помочь семье, отложить на пенсию, еще часть отдать на благотворительность. Флауэрс-младший очень рад, что ему впервые в жизни улыбнулась удача.

Ранее IT-специалисты предупредили о новой мошеннической схеме, согласно которой россиянам рассылают предложения о новогодних розыгрышах.