    29 мая 2020, 17:54

    Американец нашел странные символы на окне своего дома

    Артур Блянихов

    Житель города Лоренсберг (США) обнаружил нацарапанные кем-то на окне странные знаки и попросил пользователей Сети помочь с их расшифровкой. Об этом сообщил «Царьград».

    Нацарапанный на внешней стороне окна рисунок напоминает решетку, перечеркнутую крестом. Одни юзеры предположили, что эту метку могли оставить грабители, чтобы легче было разбить стекло и добраться до дверного замка. Другие допустили, что таким образом злоумышленники помечают приглянувшиеся им дома.

    Третьи посоветовали установить на окне металлические решетки и обратиться за помощью к правоохранителям. Нашлись и такие, кто порекомендовал вовсе съехать с этого дома.