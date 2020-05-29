Американец нашел странные символы на окне своего дома

Нацарапанный на внешней стороне окна рисунок напоминает решетку, перечеркнутую крестом. Одни юзеры предположили, что эту метку могли оставить грабители, чтобы легче было разбить стекло и добраться до дверного замка. Другие допустили, что таким образом злоумышленники помечают приглянувшиеся им дома.

Третьи посоветовали установить на окне металлические решетки и обратиться за помощью к правоохранителям. Нашлись и такие, кто порекомендовал вовсе съехать с этого дома.