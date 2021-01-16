Американец нарушил оцепление вокруг Капитолия

Множество полицейских собралось у Капитолия в Вашингтоне после того, как неизвестный проник за ограждение. Зарубежные СМИ пишут о «подозрительной ситуации».

По предварительной информации, неизвестный нарушил оцепление вокруг Капитолия. Сначала он заперся в машине на углу улиц К и 17-й. Через 30 минут мужчина вышел из салона, после чего его обыскали полицейские.

Почему американец зашел за охраняемый периметр, неизвестно.

Капитолийский холм огорожен двухметровым забором, к зданию Конгресса нельзя подойти ближе чем на километр. В центре столицы возводят заборы, проезд блокируют бетонными блоками, улицы на подъезде к строению перекрыты. Монумент Вашингтону и прямоугольный пруд у мемориала Линкольна обнесены забором — до 23-й улицы.

Капитолий сейчас находится под усиленной охраной Национальной гвардии. Полицейские и военные дежурят вплоть до жилых кварталов. Вокруг здания Конгресса США стоят армейские джипы и грузовики, строем ходят солдаты, сообщило РИА «Новости». Вход для обычных граждан запрещен. У Капитолийского холма собрались 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Число военных на улицах увеличивается с каждым днем, отметило агентство.

Участники беспорядков в Вашингтоне, которые ворвались 6 января в здание Конгресса США, собирались похитить вице-президента страны Майкла Пенса. Предположительно, в их планы входило и убийство, писало агентство Ura.ru.