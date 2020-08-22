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    22 августа 2020, 16:49

    Американец на 15 минут стал миллиардером из-за ошибки банка

    Анатолий Минкин

    Система Bank of America из-за ошибки перечислила на счет клиента 2,45 миллиарда долларов. Клиент банка, психиатр Блез Агирре из Массачусетса немного подождал в надежде, что кредитная организация признает свою ошибку. Об этом сообщило издание Bloomberg.
    Американец на 15 минут стал миллиардером из-за ошибки банка

    Когда никто из представителей банка с ним не связался, то Агирре сам позвонил своему менеджеру, чтобы сообщить о неожиданном увеличении его личного счета. По его словам, ошибка отображалась как на сайте кредитной организации, так и в мобильном приложении.

    В банке клиенту объяснили, что произошла ошибка системы, которая показывает остаток денег на счету. Достаточно быстро они все исправили.

    Этой историей психиатр поделился со своими подписчиками в Twitter. «Мои пятнадцать минут безумного богатства!» — озаглавил он свой пост.

    Издание напомнило, что это не первая подобная ошибка Bank of America, которую допустили в отношении клиентов. Ранее у системы произошел сбой и несколько владельцев счетов увидели неожиданные данные о своих деньгах. Но, в отличие от случая Агирре, там не прибавились миллиарды долларов. Система показывала, что на счету денег нет.

    Новости SMI.FM