Американец на 15 минут стал миллиардером из-за ошибки банка

Когда никто из представителей банка с ним не связался, то Агирре сам позвонил своему менеджеру, чтобы сообщить о неожиданном увеличении его личного счета. По его словам, ошибка отображалась как на сайте кредитной организации, так и в мобильном приложении.

В банке клиенту объяснили, что произошла ошибка системы, которая показывает остаток денег на счету. Достаточно быстро они все исправили.

Этой историей психиатр поделился со своими подписчиками в Twitter. «Мои пятнадцать минут безумного богатства!» — озаглавил он свой пост.

Издание напомнило, что это не первая подобная ошибка Bank of America, которую допустили в отношении клиентов. Ранее у системы произошел сбой и несколько владельцев счетов увидели неожиданные данные о своих деньгах. Но, в отличие от случая Агирре, там не прибавились миллиарды долларов. Система показывала, что на счету денег нет.