Американец грозился устроить массовое убийство, если победит Байден

Житель Лос-Анджелеса пообещал устроить массовое убийство, если на президентских выборах победит Джо Байден. Однако сотрудники контртеррористического подразделения быстро среагировали на ситуацию и задержали мужчину.

По данным газеты Los Angeles Times, американца задержали в пятницу. Полицейские обнаружили на его странице в соцсетях видео, в которых он грозился последовать примеру «школьных стрелков», если Джо Байден станет президентом. Кроме того, этот человек призывал «убрать всех демократов».

Сотрудники правоохранительных органов провели в доме подозреваемого обыски. Но пока обвинения ему не предъявлены, так как его действия находятся на стадии оценки. Издание также отметило, что, скорее всего, задержанного отправят на проверку психического здоровья.

Накануне в Вашингтоне около Белого дома несколько сотен человек вышли на демонстрацию с призывом посчитать все голоса на выборах президента США. Также демонстранты скандировали: «Трамп, уходи сейчас». По предварительным данным, Байден лидирует с 253 голосами выборщиков против. Но подсчеты еще продолжаются.