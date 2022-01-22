Американец голыми руками отбился от медведя, защищая собак. Видео

Житель Флориды вступил в неравную схватку с зашедшим в его дом медведем ради защиты своих собак. Видео со сражением на своей странице в Facebook опубликовала Комиссия по охраны дикой природы штата.

На опубликованных кадрах видно, как медведь заходит с крыльца через открытую дверь в помещение. На заднем плане слышится лай собак. Владелец дома сначала не понял, что это за животное, но, осознав, что перед ним медведь он начал руками выталкивать его за дверь. Разозленный зверь поцарапал владельца дома, но мужчине удалось заблокировать вход скамейкой.

По данным комиссии, случай произошел еще 19 января в Дейтон-Бич. Владелец дома получил небольшие ранения. Собаки не пострадали.

Сотрудники ведомства и местные полицейские отправились на поиски дикого зверя. После поимки медведя усыпят, так как теперь он представляет опасность для человека.

Несмотря на то, что появление косолапых во Флориде происходит редко, это уже второй случай за последнюю неделю Всего же за последние полвека зарегистрировано 15 фактов, когда медведи наносили травмы людям.

В комиссии напомнили, что медведей привлекают мусорные баки и корма для домашних животных. Поэтому лучше не оставлять баки и пакеты открытыми. Если животное проникло в дом, то лучше начать стучать в дверь и начать мигать светом. Это позволит животному отступить. Если медведь напал на собаку, то его лучше отогнать шумом или струей шланга из воды.