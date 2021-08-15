Американец дважды выиграл в лотерею за две недели

Житель американского Гранд-Стрэнда (Южная Каролина) купил два билета образовательной лотереи Mega Millions Quick Pick на заправочной станции Murphy USA в Миртл-Бич. Он выиграл 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей) 16 июля, а затем три миллиона долларов (220,4 миллиона рублей) 27 июля.

Ставший миллионером мужчина рассказал CNN, что обычное делает покупки в Walmart. Затем он заезжает на станцию Murphy USA чтобы заправиться и сыграть в лотерею.

«Я не мог в это поверить. Моя семья была шокирована, когда я сообщил эту новость», — рассказал счастливчик.

К сожалению, в обоих случаях ему не хватило всего по одному правильному числу, чтобы сорвать джекпот. Тем не менее, шансы на выигрыш 40 тысяч долларов в Mega Millions составляют один к 931 001. На выигрыш в три миллиона — примерно один к 13 миллионам.

На днях стало известно, что краснодарец выиграл в лотерею «Все или ничего» 36 миллионов рублей, не угадав ни одного числа.