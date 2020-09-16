Американец 37 лет отсидел за чужое преступление

Американец Роберт Дюбуаза 37 лет провел в тюрьме штата Флорида за чужое преступление. Сначала его приговорили к смертной казни, но потом сошлись на пожизненном. Однако летом 2020 года и вовсе оправдали.

Как сообщила газета The Guardian, Дюбуазу изначально признали виновным в избиении, изнасиловании и убийстве 19-летней Барбары Грэмс. Преступление произошло в 1983 году. Он отбывал свое наказание, но все перевернулось 27 августа 2020 года. Тогда выяснилось, что американцу вынесли приговор, основываясь на показаниях ненадежного источника. Кроме того, результаты судмедэкспертизы были ошибочными.

У Дюбуазы еще раз взяли ДНК-образцы. Их сравнили с материалами дела. В итоге суд постановил, что мужчина непричастен к преступлению. С него сняли обвинения и выпустили.

Мужчина должен поблагодарить за это прокуратуру и представителей The Innocence Project. Это некоммерческая юридическая организация, цель которой — оправдать осужденных, которых неправомерно заключили в тюрьму.

Освобожденный уже переселился в специальный центр для тех, кто оказался в тюрьме из-за судебной ошибки. Там мужчине помогут адаптироваться к современному миру.