Американец 3 недели выживал в зимнем лесу на Аляске. Момент спасения сняли на видео

Мосент спасения Стила попал на видео, снятое с вертолета. На кадрах мужчина размахивает руками, видно пожарище и протоптанное им на снегу слово SOS.

«Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес. Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах», — говорится в сообщении полиции.

Сам мужчина рассказал, что пожар начался утром, когда он и его собака спали. Он успел одеться в старый комбинезон и взять солнцезащитные очки, без которых днем в зимнем лесу можно ослепнуть.

Его пес не успел выбежать — огонь отрезал животному путь к выходу. Стил завел собаку шесть лет назад. Все это время его четвероногий друг жил с ним в лесу. Никаких серьезных проблем со здоровьем после долгого пребывания на морозе у Стила не обнаружили.