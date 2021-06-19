Американец 15 часов ел вафли за проигрыш в фэнтези-футболе

Американец Ли Сандерлин проиграл в фэнтези-футболе, поэтому в наказание просидел 15 часов в Waffle House и все это время ел вафли. Теперь он больше смотреть на них не может, признался в Twitter мужчина.

Журналист из издания Clarion Ledger предложил заключить пари друзьям по фэнтези-футболу — игре, в которой участники формируют виртуальные команды футболистов и набирают зачетные баллы. Проигравший в финальном рейтинге должен был провести сутки в ресторане Waffle House. В итоге ему пришлось испытать наказание на себе.

«Я полный неудачник, занял последнее место в своей лиге в фэнтези-футболе. В наказание я проведу 24 часа в Waffle House. Каждая съеденная вафля сокращает время на час», — рассказал Сандерлин.

За мучительным процессом поедания вафель следило множество подписчиков в соцсети. Первые два часа «заключения» прошли вполне хорошо, признался журналист. Он съел две большие вафли с сиропом, а потом заказал еще две порции.

«И началось. Я начал чувствовать себя так, будто мне в горло заливают цемент», — рассказал Сандерлин.

Интерес к его истории несколько воодушевил мужчину, и он заказал еще одну вафлю. Однако вскоре виртуальный футболист почувствовал себя хуже.

На шестую и седьмую вафлю у проигравшего «ушли часы». Тогда американец устроил себе перерыв от еды и заказал несколько кружек кофе, отвлекся на прослушивание подкаста и решение кроссвордов. Благодаря перерыву он потом осилил еще две вафли.

«Восходит солнце, начался новый день, и я никогда не буду больше есть вафли», — заявил Сандерлин.

За 15 часов он съел девять вафель. Американец поблагодарил сотрудников ресторана, которые разрешили ему задержаться на ночь. Мужчина признал свой опыт ужасным, такого он не рекомендует никому.