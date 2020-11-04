Америка выступила за законность галлюциногенных грибов и марихуаны

Жители округа Колумбия в штате Вашингтон поддержали декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Они проголосовали за это во время всеобщих выборов.

Об этом сообщила газета The Hill.

По данным газеты, в поддержку этой идеи выступили более 76% жителей. Они проголосовали за инициативу, которая получала 81-й номер, во время всеобщих выборов 3 ноября. Жители поддержали предложение назвать преследование людей, которые причастны к «некоммерческому выращиванию, разведению, приобретению, транспортировке, распространению и хранению» галлюциногенных грибов, одним из наименьших приоритетов правоохранителей столицы.

Газета отметила, что несколько американских штатов вынесли на голосование 3 ноября вопросы, связанные с легализацией наркотических средств. В Нью-Джерси большинство жителей одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях. Такие предложения вынесли на обсуждения и в штатах Монтана, Аризона, Южная Дакота и Миссисипи. Там также предлагали разрешить ее использовать в медицинских целях.

В штате Орегон предложили отказаться от уголовной ответственности за хранение тяжелых наркотиков в небольших количествах. Речь шла в том числе и про кокаин и героин.