Мир 18 ноября 2022, 10:16 «Америка всегда бросала своих друзей». Медведев — о финансовой помощи Украине Зампред Совбеза Медведев уверен, что Конгресс США прекратит выделять деньги Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Парламент США неизбежно перестанет поддерживать Украину финансами. Конгрессмены уже потребовали отчитаться за их использование, а американцы поняли, что их обманули. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Тема выделения денег на помощь Украине стала в США токсичной. Вокруг нее рассорились демократы и республиканцы, конгрессмены потребовали отчитаться о расходовании тех сумм, что уже передали киевскому режиму, а американского президента Джо Байдена с сарказмом назвали вице-президентом Украины. Дмитрий Медведев заявил, что такого результата невозможно было избежать, таковы законы политического жанра.

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Кроме того, рядовые американцы поняли, что их обманули. На милитаризацию киевского режима выделили большие суммы в то время, когда экономика самих США пострадала. Налогоплательщики начали осознавать реальное положение дел.

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«Эффект будет накапливаться до тех пор, пока в конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. А это случится. Америка всегда бросала своих друзей», — написал он.

Зампред Совбеза объяснил провокационные заявления украинских политиков тем, что они это поняли. На Украине в исступлении требуют новых санкций против России и вливаний в свою страну.