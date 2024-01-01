Мир 01 января 2024, 08:03 «Америка в одной минуте от полуночи». Экс-советник Пентагона заявил, что США в опасности Экс-советник Пентагона Макгрегор: все угрозы США идут от самого Вашингтона РИА «Новости»

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Американская сторона вмешивается в конфликты других государств и не осознает реальную угрозу своей безопасности изнутри. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома», — заявил полковник.

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Ранее Макгрегор заявил, что США находятся в катастрофическом положении из-за политики своего президента Джо Байдена. По его словам, европейцы видят в лидере Штатов «живую метафору» произошедшего с американцами как с нацией. Страна пребывает в большом упадке, правительство перестало держать под контролем иммиграцию. Помимо этого, в государстве не борются с преступностью.

Как отмечал американский экономист Ричард Вольф, внешнеполитические провалы США сильно испугали Байдена. Последствия провала Украины и поддержки Израиля поставили под вопрос будущее президента и государственного секретаря Энтони Блинкена.