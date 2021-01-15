Америка сократила количество военных в Афганистане и Ираке

Уточняется, что это было сделано после указа Дональда Трампа 17 ноября прошло года.

«Сегодня численность военных США в Афганистане достигла 2,5 тыс. человек», — говорится на сайте Пентагона.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в январе посетит с визитом российскую столицу. О предстоящем визите иранского коллеги сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.