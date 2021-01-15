Америка сократила количество военных в Афганистане и Ираке
Америка сократила численность своих военных в Ираке и Афганистане. Сейчас их осталось 2,5 тысячи. Об этом сообщил RT со ссылкой на исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.
Уточняется, что это было сделано после указа Дональда Трампа 17 ноября прошло года.
«Сегодня численность военных США в Афганистане достигла 2,5 тыс. человек», — говорится на сайте Пентагона.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в январе посетит с визитом российскую столицу. О предстоящем визите иранского коллеги сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.