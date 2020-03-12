Америка решила помочь Молдавии в создании «эффективного правосудия»

Главная цель проекта «Эффективное правосудие» — помощь стране в создании «эффективной, доступной и прозрачной системы правосудия, в которой принцип верховенства права применяется единообразно».

Деятельность Америки коснется «институтов национального уровня, работающих в Кишинёве, судебных органов, юридических специалистов всех уровней, а также пользователей системы правосудия по всей Молдавии».