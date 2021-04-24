Америка проведет на Аляске учения с участием 15 тысяч военных

Власти США решили в мае провести военные учения с участием 15 тысяч солдат на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского командования ВВС.

Военные учения Northern Edge — 2021 пройдут с 3 по 14 мая на Аляске. В них также будет задействована авианосная ударная группа и примерно 240 различных летательных аппаратов из всех видов ВС США.

«Northern Edge позволят разным видам войск собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину, а также дадут возможность нашему более молодому поколению в ВС ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт, во всей его сложности», — заявил представитель командования Майк Бойер.

В учениях примет участие атомный авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения. В пресс-службе отметили, что это крупнейшие в 2021 году учения. Такие мероприятия в США обычно проводят раз в два года.

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