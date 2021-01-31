facebook_pixel
    31 января 2021, 08:35

    Америка профинансирует программу развития региональных СМИ на Украине

    Анастасия Калинина

    Государственный департамент США намерен выделить грант в размере до 350 тысяч долларов на поддержку независимых медиаорганизаций. Речь идет о компаниях, которые могли бы помочь развитию малых и региональных средств массовой информации на Украине. Об этом сообщил RT со ссылкой на описание гранта.
    Америка профинансирует программу развития региональных СМИ на Украине

    «Отдел по связям с общественностью посольства США на Украине открывает прием заявок от украинских медиаорганизаций на реализацию программы повышения журналистских стандартов, этики, а также развития потенциала небольших, <…> СМИ посредством профессионального обучения», — говорится в документе.

    Те независимые украинские организации, что будут приняты в программу, должны будут провести отбор малых и региональных СМИ для работы с ними в форме разных мастер-классов и тренингов.

    В рамках программы подрядчики будут заниматься развитием «высококачественной и заслуживающей доверия журналистики» и повышением уровня медиаграмотности украинских журналистов.

    В документе уточняется, что каждый из потенциальных участников может получить от 40 до 70 тысяч долларов.