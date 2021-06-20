Америка пообещала продолжить вводить санкции против участвующих в СП-2 компаний

США и дальше продолжат вводить санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом в эфире телеканала CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советника спросили, почему США приостановили введение санкций против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод. Он ответил, что президент Джо Байден не готов напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, европейских партнеров, союзников и друзей.

«Байден сказал: но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве „Северного потока — 2“. Он это делал и продолжит делать», — заявил Салливан.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о российско-американском саммите, который прошел в Женеве, главе МИД Польши Збигневу Рау. Главы ведомств также обсудили угрозу, которую якобы представляет «Северный поток — 2». Блинкен, как заметили в Госдепе, напомнил о силе польско-американского партнерства с НАТО и трансатлантическим сообществом.