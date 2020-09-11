facebook_pixel
    11 сентября 2020, 09:37

    Америка обвинила Россию в попытках «посеять разногласия и хаос»

    Ксения Басырова

    Россия пытается «посеять разногласия и хаос» в США. Таким мнением поделились члены американского Совета национальной безопасности (СНБ).
    Америка обвинила Россию в попытках «посеять разногласия и хаос»

    Представители СНБ уточнили, что российские власти вмешиваются во внутреннюю политику демократических стран с помощью влияния на выборы.

    «Россия пытается посеять разногласия и создать хаос в Америке и других демократических странах», — написали представители СНБ в официальном аккаунте в Twitter.

    В четверг против России ввели очередные ограничения. Новые санкции касаются троих россиян и одного украинца. Они якобы «вмешивались в выборы» в США. Речь идет об Антоне Андрееве, Дарье Аслановой, Артеме Лифшице и гражданине Украины Андрее Деркаче. Всем им приписываются участие в киберпреступлениях против США, а украинца называют «активным российским агентом».

    Кроме того, президент США продлил санкции против России на 12 месяцев — до сентября 2021 года. Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп. Он уже отправил документ в Конгресс США.

    Новости SMI.FM