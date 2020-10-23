Америка объяснила уничтожение российских ИВЛ

Российские аппараты ИВЛ, которые Россия поставила в США, утилизировали потому, что у них не было необходимой сертификации. Кроме того, их не стали применять из-за технических проблем.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Издание Buzzfeed рассказало, что аппараты ИВЛ не использовали из-за технических проблем — в том числе из-за разницы в напряжении в странах. Такое решение приняли в том числе после сообщений о пожарах, которые происходили в России при использовании этих аппаратов ИВЛ. Якобы именно медицинское оборудование и стало причиной возгорания.

Ранее представители FEMA рассказали, что аппараты доставили на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Однако использовать их не стали, потому что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась. В ведомстве подчеркнули, что все аппараты, которые можно использовать в США, должны иметь либо разрешение 510(k), либо разрешение на экстренное применение (РЭП). Речь идет как о той технике, которую сделали в Америке, так и о той, что произвели за рубежом.

«Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты „Авента-М“ стали причиной пожаров в России», — отметили в FEMA.

Собеседник агентства уточнил, что российское оборудование в июле утилизировали в качестве меры предосторожности. Он добавил, что аппараты ИВЛ могли работать и в американской сети на 110 вольт.