«Америка наняла киллера»: звезда «Зачарованных» назвала Байдена убийцей

Известная по роли в сериале «Зачарованные» американская актриса Роуз Макгоуэн обрушилась с критикой на президента США. Она сравнила Джо Байдена с наемным убийцей.

Макгоуэн обратила внимание, что Штаты под руководством Барака Обамы и Байдена совершили на Ближнем Востоке больше бомбардировок, чем любая другая страна мира. Обещание вывести войска из Афганистана до сих пор не выполнено, добавила она в обращении для телеканала RТ.

Она напомнила, что меньше чем через месяц Байден распорядился нанести авиаудар по Сирии.

«Что это вообще? Как будто Америка наняла киллера», — возмутилась она.

По мнению Макгоуэн, американскому президенту надо перестать делать вид, как будто он не убийца, который орудует в масштабах планеты.

В заключение она добавила, что в США давно правит олигархия, а никакая не демократия. Корпорации зарабатывают на людях, продавая свою продукцию.

«Для них это все равно что бросать объедки свиньям», — констатировала актриса.

Сам Байден считает свое президентство «спасением и обновлением» для США. Об этом он заявил в своей речи по итогам первых 100 дней на посту главы страны. По его словам, он «унаследовал страну, объятую пламенем», но сейчас с новой властью «Америка готова взлететь», сообщало РИА ФАН.