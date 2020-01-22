Америка может ввести пошлины на автомобили из стран ЕС
Дональд Трамп, президент США, сообщил, что будет вынужден ввести пошлины на автомобили из стран ЕС, если Еврокомиссия не заключит со штатами новое соглашение в сфере торговли, написал RT, ссылаясь на иностранное СМИ.
Президент США заявил, что вести переговоры с ЕС крайне тяжело. И если они не придут к чему-то с Америкой, то ему придется принять меры. Он говорит о пошлинах на машины и другую продукцию, идущую из Европы.
Трамп уверен, что ЕС заключит новую сделку с США.