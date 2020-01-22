Америка может ввести пошлины на автомобили из стран ЕС

Президент США заявил, что вести переговоры с ЕС крайне тяжело. И если они не придут к чему-то с Америкой, то ему придется принять меры. Он говорит о пошлинах на машины и другую продукцию, идущую из Европы.

Трамп уверен, что ЕС заключит новую сделку с США.