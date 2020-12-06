«Америка хочет отхапать себе кусок». Почему в США назвали уроженцев Курил японцами?

США назвали японцами уроженцев Южных Курил. Каким образом это воспринимать — как просто незнание географии или демарш? Ситуацию прояснила для «360» политолог Наталия Елисеева.

«Все-таки не дооценивать американцев не стоит в познаниях географии. Понятно, что возможно, были прецеденты, когда кто-то из сотрудников просто действительно мог ошибиться и поставить вместо России Японию. Но тем не менее это общая тенденция. Мы прекрасно видим отношение американцев к территории России», — объяснила Елисеева.

США не устраивает, что Россия занимает 1/6 часть суши. К тому же с Японией до конца не заключен договор, соответственно, по вопросу Курил у нас нет решения — официального.

«Неофициальное, понятное дело, есть: Курилы наши, это территория РФ и точка. Но в документах официальный договор до сих пор не заключен, и, так или иначе, периодически вопросы по данному поводу со стороны той же Японии возникают», — отметила политолог.

Это может быть определенный демарш, но это демарш формирующий Наталия Елисеева политолог.

Американцы занимаются формированием определенного сознания. Сегодня в их в сознании формируется, что Курилы — японские. Не все же в мире знают суть вопроса, про отношения России и Японии. Поэтому в их сознании легко зафиксировать вопрос о принадлежности островов. Спустя время Штаты могут начать говорить, что Калининград — европейский.

США не устраивает большая территория России. А там уже идут вопросы ресурсов, добычи и разработки.

«Америка, да и не только Америка, хочет отхапать себе кусок. Все такие подобные моменты идут из экономических соображений. Вопрос ресурсов, вопрос реализации, вопрос обеспечения, получения прибыли. Это чистая экономика и прагматичный расчет», — сказала Елисеева.

Сейчас подобных случаев будет больше, потому что к власти приходит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Президент США Дональд Трамп занимался другими вещами, у него другая логика, он все-таки бизнесмен.

«А вот демократы любят заниматься такими моментами — территориальные претензии, отхватить кусок, что-то не так сказать, назвать, какие-то претензии выставить», — добавила политолог.

Российские власти в курсе этого. И, естественно, реакция будет исходить из этих факторов. Пока возможны комментарии со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Других же действий ждать не стоит. Этот вопрос мы будем решать с Японией, подытожила собеседница «360».

Выяснилось, что американские чиновники уже давно считают людей, родившихся на Южных Курилах, японцами. Таковы инструкции даны при розыгрыше грин-карт.