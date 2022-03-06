American Express объявила о приостановке работы в России и Белоруссии

Американская финансовая компания American Express заявила о приостановке оказания услуг на территории России и Белоруссии. О своем решении она объявила на официальном сайте.

Компания сообщила, что все операции в России и Белоруссии приостанавливаются в связи с ситуацией вокруг Украины.

«В результате изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России. Выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны», — пояснили в американской компании.

Аналогичные ограничения касаются и работы American Express в Белоруссии.

Ранее компания объявляла о приостановке сотрудничества с российскими партнерами из-за обострения ситуации на Украине. Как уточнил генеральный директор American Express Стивен Скуери, у компании небольшие деловые связи в России, включающие одного партнера, выпускающего карты. Еще несколько партнеров на территории РФ используют торговый эквайринг для проведения платежей.

Свою работу в России уже приостановили международные системы Mastercard и Visa. Центробанк заявил, что деньги держателей банковских карт сохранены и доступны.