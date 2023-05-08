Мир 08 мая 2023, 02:42 Амбиции Киева по контрнаступлению во Франции описали поговоркой про гору и мышь Французский политолог Асселино описал контрнаступление Киева поговоркой «гора родит мышь» Официальное интернет-представительство президента Украины

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Амбиции украинского руководства по поводу анонсируемого контрнаступления не соотносятся с действительностью. Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter прокомментировал ситуацию поговоркой.

«Неужели гора родит мышь?» — задал вопрос Асселино.

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Этот фразеологизм означает ситуацию, в которой большие надежды приводят к мизерному результату.

Поводом к такому заявлению послужила публикация в американской газете The Washington Post, в которой говорится, что Киев боится не оправдать ожидания Запада от контрнаступления. Украинский министр обороны Алексей Резников назвал ожидания «переоцененными», а президент Владимир Зеленский признал превосходство России над ВСУ в небе.

Асселино и раньше неоднократно указывал на «высокомерие и слепоту» западных кураторов Украины и призывал прекратить спонсирование Киева.