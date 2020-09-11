Амазонские племена убили бразильца, который их изучал

Представители коренных племен Амазонии убили бразильца, который занимался изучением их жизни. В него попала стрела.

Риели Франсискато отправили в отделенный район проживания местных племен на западе Бразилии в муниципалитете Серингейрас, штат Рондония. Об этом сообщило издание G1.

«Мы услышали звук стрелы, попавшей ему в грудь. Затем он закричал, вытащил стрелу и побежал назад. Ему удалось пробежать 50–60 метров, после чего он упал почти замертво. К сожалению, нашего друга больше нет», — рассказал друг погибшего полицейский Паулу Рикарду Бреса.

Ученый поехал в отдаленный район, чтобы проверить, как мигрируют члены изолированного племени Бразилии. Он занимался изучением коренных народов Амазонии более 30 лет. Франсискато работал сотрудником правительственного Национального института индейцев.

В начале сентября стало известно, что власти Бразилии откроют для туристов некоторые острова. Речь идет про архипелаг Фернанду-ди-Норонья. В его составе насчитывается 21 вулканический остров. С середины марта архипелаг был закрыт для туристов из-за пандемии коронавируса.