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    06 сентября 2020, 09:11

    Amazon запретил доставку семян в США из других стран

    Андрей Иванов

    Amazon запретил импорт семян в Соединенные Штаты из-за загадочных посылок из Китая. В последнее время тысячи американцев получили некие семена, предположительно из КНР, хотя таких заказов они не делали. За нарушение запрета Amazon пригрозил удалением аккаунта.
    Amazon запретил доставку семян в США из других стран

    «Мы разрешаем продажу семян только тем продавцам, которые находятся на территории США. Продавцам, которые не будут соблюдать новые правила, грозит удаление их аккаунтов с площадки», — приводит Wall Street Journal текст сообщения компании.

    Как пишет издание, в течение последних нескольких месяцев жители США, Канады и Великобритании начали получать посылки с семенами, хотя не заказывали их. На коробках было написано, что это игрушки или украшения. Этими случаями заинтересовались Минсельхоз США и Министерство внутренней безопасности США.

    По предварительным данным, посылки приходили из Китая. Американские специалисты выяснили, что в посылках были семена вьюнка, горчицы, розмарина, капусты, роз и других растений, которые не представляют опасности.

    Новости SMI.FM