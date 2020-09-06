Amazon запретил доставку семян в США из других стран
«Мы разрешаем продажу семян только тем продавцам, которые находятся на территории США. Продавцам, которые не будут соблюдать новые правила, грозит удаление их аккаунтов с площадки», — приводит Wall Street Journal текст сообщения компании.
Как пишет издание, в течение последних нескольких месяцев жители США, Канады и Великобритании начали получать посылки с семенами, хотя не заказывали их. На коробках было написано, что это игрушки или украшения. Этими случаями заинтересовались Минсельхоз США и Министерство внутренней безопасности США.
По предварительным данным, посылки приходили из Китая. Американские специалисты выяснили, что в посылках были семена вьюнка, горчицы, розмарина, капусты, роз и других растений, которые не представляют опасности.