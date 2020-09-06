Amazon запретил доставку семян в США из других стран

Amazon запретил импорт семян в Соединенные Штаты из-за загадочных посылок из Китая. В последнее время тысячи американцев получили некие семена, предположительно из КНР, хотя таких заказов они не делали. За нарушение запрета Amazon пригрозил удалением аккаунта.

«Мы разрешаем продажу семян только тем продавцам, которые находятся на территории США. Продавцам, которые не будут соблюдать новые правила, грозит удаление их аккаунтов с площадки», — приводит Wall Street Journal текст сообщения компании.

Как пишет издание, в течение последних нескольких месяцев жители США, Канады и Великобритании начали получать посылки с семенами, хотя не заказывали их. На коробках было написано, что это игрушки или украшения. Этими случаями заинтересовались Минсельхоз США и Министерство внутренней безопасности США.

По предварительным данным, посылки приходили из Китая. Американские специалисты выяснили, что в посылках были семена вьюнка, горчицы, розмарина, капусты, роз и других растений, которые не представляют опасности.