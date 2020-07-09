Amazon заплатит $134 тыс. штрафа за продажу товаров жителям Крыма

Министерство финансов США оштрафовало Amazon за продажу товаров жителям Крыма. За нарушение санкционных программ интернет-магазин заплатит 134 тысячи долларов.

Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В документе отмечается, что в период с 2011 по 2018 год компания Amazon предоставила товары и услуги жителям регионов, которые находятся под санкциями США. Речь идет о Крыме, Иране и Сирии. Так же магазин обслуживал клиентов, фигурировавших в санкционных списках или работавших на дипмиссии этих стран.

Нарушение повлекла некорректная работа автоматической системы проверки пользователя. Она выявляла числится ли тот или иной клиент Amazon под санкциями. Общая сумма сделок составила около 269 тысяч долларов.

Amazon должен был заплатить штраф более чем в миллион долларов, однако его снизили. OFAC посчитал нарушения незначительными, а также принял во внимание то, что компания сообщила о них добровольно.

Amazon является крупнейшим интернет-магазином. Состояние владельца компании оценивается выше 170 миллиардов долларов. Ему предрекают стать первым человеком в мире, чей капитал превысит триллион долларов.