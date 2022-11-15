15 ноября 2022, 00:40
Amazon уволит около 10 тысяч сотрудников — СМИ
NYT: американская компания Amazon запланировала сокращения 10 тысяч человек
Американская компания Amazon планирует сократить 10 тысяч человек. Увольнения начнутся уже на этой неделе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к руководству компании.
Сокращения коснутся прежде всего технического отдела, кадровиков, а также корпоративных должностей. Всего, по разным неофициальным данным, уволят около 10 тысяч работников — это около 3% всех сотрудников компании.
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В издании отметили, что сокращения совпадают с большим сезоном праздничных покупок. По мнению авторов, это тревожный знак.
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«Это показывает, что быстро ухудшающаяся мировая экономика заставляет компанию, ценящую стабильность, урезать штаты, которые годами были раздуты», — говорится в статье.
Газета напомнила, что совсем недавно Amazon боролась за сохранение числа сотрудников.
Ранее стало известно, что компания Meta* также запланировала сокращение сотрудников. Уволить хотят не менее тысячи человек.
*Компания Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
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