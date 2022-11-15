Мир 15 ноября 2022, 00:40 Amazon уволит около 10 тысяч сотрудников — СМИ NYT: американская компания Amazon запланировала сокращения 10 тысяч человек РИА «Новости»

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Американская компания Amazon планирует сократить 10 тысяч человек. Увольнения начнутся уже на этой неделе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к руководству компании.

Сокращения коснутся прежде всего технического отдела, кадровиков, а также корпоративных должностей. Всего, по разным неофициальным данным, уволят около 10 тысяч работников — это около 3% всех сотрудников компании.

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В издании отметили, что сокращения совпадают с большим сезоном праздничных покупок. По мнению авторов, это тревожный знак.

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«Это показывает, что быстро ухудшающаяся мировая экономика заставляет компанию, ценящую стабильность, урезать штаты, которые годами были раздуты», — говорится в статье.

Газета напомнила, что совсем недавно Amazon боролась за сохранение числа сотрудников.

Ранее стало известно, что компания Meta* также запланировала сокращение сотрудников. Уволить хотят не менее тысячи человек.

*Компания Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.