Amazon удалил плохие отзывы на книгу Си Цзиньпина

Компания Amazon убрала рейтинг, комментарии и обзоры на книгу председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении». По данным Reuters, об этом распорядились власти Китая. У книги были низкие оценки.

По словам источников агентства, в 2018 году китайские наблюдатели начали требовать от компании удалить со своего сайта тот или иной контент, связанный с политикой. В итоге в 2019 году Amazon пошел на это, чтобы продолжать вести бизнес в Китае.

В самой компании уточнили, что отзывы и рейтинг они убрали на китайской версии сайта, на общемировом они по-прежнему доступны, где у книги Си Цзиньпина большая часть оценок (74%) с пятью звездами, написал Bloomberg.

Сочинение «О государственном управлении» состоит из двух томов, его перевели на 24 языка. В 2019 году книга поступила в продажу в более чем 160 странах мира. Положительные отзывы на нее дали бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт.

По мнению Киссинджера, это произведение открывает окно для знакомства с лидером КНР и процессом развития страны. Шмидт отметил, что книга Си Цзиньпина помогает читателям из других стран изучить Китай более объективно, отметила «Российская газета».