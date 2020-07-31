Amazon потратит больше $10 млрд на спутниковый интернет
Компания Amazon потратит больше 10 миллиардов долларов на запуск и обслуживание 3236 спутников. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал CNBC
Известно, что Федеральное агентство по связи США одобрило запуск интернета под названием Kuiper. Обслуживание начнется, когда в космос выйдет 578 спутников.
«По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит», — рассказал старший вице-президент компании Дэйв Лимп.