Amazon отказала полиции в технологиях для распознавания лиц из-за протестов

Американская компания Amazon запретила правоохранителям использовать свои технологии для распознавания лиц. Причиной такого решения стали массовые протесты и беспорядки в США.

После запрета правоохранители в течение года не смогут использовать программу Rekognition, сообщило BBC News. Amazon решила объявить мораторий из-за того, что правозащитники начали говорить о возможных расистских предубеждениях в подобных технологиях.

«Мы выступаем за то, чтобы правительства приняли более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни конгресс, похоже, готов принять этот вызов», — завили в компании.

В Amazon выразили надежду, что запрет на год даст конгрессу необходимое время для внедрения соответствующих правил. При этом программой смогут и дальше пользоваться организации, занимающиеся поиском пропавших детей и борющиеся с торговлей людьми.

Ранее компания IBM также заявила, что прекратит предлагать свое программное обеспечение распознавания лиц для «массового наблюдения или расового профилирования». Все эти решения принимаются на фоне протестных акций.

Жители разных штатов начали выходить на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина скончался после жесткого задержания полицией. В некоторых городах ситуацию удалось стабилизировать, но во многих местах протесты продолжаются.